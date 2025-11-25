¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Chiqui Tapia Puma Rodríguez Unne
Chiqui Tapia Puma Rodríguez Unne
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
EDUCACIÓN

El Gobierno de Corrientes y la Unne lanzan un manual de historia para escuelas secundarias

La ministra Práxedes López y el rector Gerardo Omar Larroza presentarán oficialmente el manual “Corrientes en el Siglo XX: claves para entender nuestra historia” este miércoles en el Salón Verde de la Casa de Gobierno. 

Por El Litoral

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 19:06

El Gobierno de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) unen esfuerzos para fortalecer la enseñanza de la historia provincial en el nivel medio. El miércoles, a las 11, se realizará la presentación oficial del manual para la educación secundaria: “Corrientes en el Siglo XX: claves para entender nuestra historia”.

El acto tendrá lugar en el Salón Verde de la Casa de Gobierno y contará con la presencia de la ministra de Educación de la provincia, Práxedes López, y el rector de la Unne, Omar Larroza.

La presentación reunirá a autoridades, docentes y representantes del ámbito académico para compartir los lineamientos y objetivos pedagógicos de este nuevo material educativo. El manual busca brindar a los estudiantes y docentes claves para comprender los procesos históricos que marcaron a Corrientes durante el siglo pasado.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD