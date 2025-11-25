El Gobierno de Corrientes y la Unne lanzan un manual de historia para escuelas secundarias

El Gobierno de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) unen esfuerzos para fortalecer la enseñanza de la historia provincial en el nivel medio. El miércoles, a las 11, se realizará la presentación oficial del manual para la educación secundaria: “Corrientes en el Siglo XX: claves para entender nuestra historia”.

El acto tendrá lugar en el Salón Verde de la Casa de Gobierno y contará con la presencia de la ministra de Educación de la provincia, Práxedes López, y el rector de la Unne, Omar Larroza.

La presentación reunirá a autoridades, docentes y representantes del ámbito académico para compartir los lineamientos y objetivos pedagógicos de este nuevo material educativo. El manual busca brindar a los estudiantes y docentes claves para comprender los procesos históricos que marcaron a Corrientes durante el siglo pasado.