Pesca ilegal: incautaron mallones y arma de fuego en área de reserva

En la madrugada de este martes, concluyeron una serie de operativos de prevención a la pesca ilegal en jurisdicción de Goya, donde verificaron embarcaciones en islas, arroyos y distintas áreas que concluyeron con el secuestro de un fusil y mallones.



Se trata de un trabajo conjunto realizado por, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya y agentes de la Dirección de Recursos Naturales que consistió en control y vigilancia en zonas de islas del Río Paraná y la Reserva Arroyo Ysoró.

El procedimiento, que se extendió hasta la 1, tenía como objetivo prevenir actividades ilegales como la caza furtiva y la pesca no autorizada en áreas protegidas. Durante esas acciones, se controlaron 10 embarcaciones y se identificaron 38 personas que se encontraban navegando o realizando actividades recreativas.



Entre los resultados del operativo, se destaca la detección de un fusil marca Marlin calibre 308 con una mira telescópica Shilba y cuatro municiones, en posesión de una persona que no contaba con la documentación correspondiente del arma ni autorización para portarla.

Además, se incautó una red de pesca tipo malla de aproximadamente 100 metros y diez tarros plásticos comúnmente utilizados como boyas o contenedores para carnadas.



Las autoridades continúan trabajando para prevenir y combatir la caza y pesca ilegal en la zona.