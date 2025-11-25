Corrientes: realizaron la audiencia pública para la actualización de impuestos municipales

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) capitalino, bajo la presidencia de Marcos Amarilla, concretó este martes la audiencia pública correspondiente a la ordenanza Tarifaria 2026. Esta instancia de participación ciudadana es un requisito esencial de la Carta Orgánica Municipal, que debe cumplirse entre la primera lectura del proyecto y su sanción definitiva.

La actualización de tasas e impuestos municipales propuesta tiene como fin adecuar la política de recursos para poder atender los gastos que demanda la prestación de los servicios de la ciudad. Su aprobación final se concretará en el próximo período extraordinario, ya que requiere el procedimiento de doble lectura.

Exposición de la Defensoría de los Vecinos

La audiencia pública tuvo lugar en el recinto de sesiones del HCD, donde los concejales escucharon la exposición del único orador inscripto: Cristhian Abellán, en representación de la Defensoría de los Vecinos de la ciudad.

Tal como lo contempla la normativa (Ordenanza N°5.345), Abellán contó con 10 minutos para expresar sus consideraciones acerca del proyecto convocante.

Si bien esta instancia es de carácter no vinculante, la exposición y el informe generado formarán parte del análisis que realizarán los ediles en las comisiones de Hacienda y Legislación, las cuales tienen a su cargo la continuidad del tratamiento del expediente.