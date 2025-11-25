El Gobierno denunció al financista ligado al “Chiqui” Tapia

La Dirección General Impositiva denunció este martes a la empresa Sur Finanzas, del empresario Ariel Vallejo, ligado al presidente de la AF, Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de lavado y por maniobras de evasión que podría ascender hasta $3.327.267.047. La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que Sur Finanzas recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual por un total de $818.000.000.000.



En febrero de este año, los agentes de la División Investigaciones de la Regional Sur de la DGI inspeccionaron la sede central de Sur Finanzas, en Segui al 700, en el centro de Adrogué, a raíz de una operación sospechosa realizada el 31 de diciembre del año 2023. Ese día, según consta en la denuncia, Sur Finanzas le emitió una factura a Sur Finanzas PSP por $605 millones. La empresa argumentó que se realizó una “propuesta de servicios de fuerza de ventas y otros”, aportó documentación, listado de pagos, extractos bancarios y recibos.

En paralelo, los sabuesos detectaron movimientos en billeteras virtuales por montos que superaban los ingresos brutos máximos permitidos. Según la empresa, el monto total de las operaciones, hasta abril de este año, ascendía a $277.272.253.994, lo que generaría una evasión de $3.327.267.047 por el impuesto a los débitos y créditos.



La investigación apuntó a los titulares de las cuentas: se constaron los domicilios fiscales, se relevaron datos de consumo y patrimoniales, y la potencial capacidad económica y financiera de cada uno.

Los investigadores llegaron a la conclusión que a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP se operaron $818.000.000.000. De ese total, el 31% son sujetos no categorizados y, dentro de este número el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada.

Para abrir las cuentas se utilizaban personas de bajos recursos. Los investigadores hablan de un ejército de “soldaditos”.

Un caso, identificado como I.M., es un monotributista de la categoría “D” que emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió por más de $230 millones. El principal proveedor de esas facturas era Sur Finanzas PSP. Atrás aparece Qubit Capitals SRL, una sociedad registrada en la ciudad de Rosario que acaba de cambiar de nombre por “LB Crypto SRL”.

Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.

En julio de 2025, ese mismo monotributista compró un BMW M240i por casi $99 millones que exhibe en sus redes sociales.

Otro caso en la mira es un monotributista categoría “A”, identificado como B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, no tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto de 2008.

Los abogados de la DGI reclamaron que se tomen varias medidas de prueba de manera urgente para “desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario”. Entre esos medidas, se mencionan allanamientos, embargos e inhibición general de bienes de los autores de la maniobra, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los vínculos con la AFA y el fútbol

El dueño de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su financiera acaba de cumplir cuatro años de vida. Arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados y hoy tiene más de veinte locales. La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas y hasta ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas.

Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia, intendentes del Conurbano, y decenas de dirigentes de Primera y del Ascenso. “Somos la billetera del futbol”, suele repetir en sus presentaciones.

La prensa metropolitana reveló que el empresario está siendo investigado por presunto lavado dinero. La UIF y la Procelac detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad.

La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.

En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

La suerte de Vallejo cambió el martes pasado. El empresario tuvo que afrontar un allanamiento por la causa Andis, revelado por LA NACION. Según consta en ese expediente, una parte de los fondos recibidos por Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, un economista vinculado al mundo de las finanzas, habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP (Proveedor de Servicios de Pago).

(Con información de La Nación)