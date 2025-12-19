PJ: elección interna

La reunión del consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries que convocó Máximo Kirchner determinó que irán a elecciones internas el próximo 15 de marzo del 2026, a menos que antes se llegue a una instancia de unidad.

Aunque el encuentro del Consejo Directivo de este viernes tenía como objetivo acordar la fecha, seguirá el debate en los próximos meses para intentar conformar una lista única.

Este jueves hubo una reunión previa, en la que participaron los principales sectores en pugna: La Cámpora y el entorno de Axel Kicillof. La intención cerca de Máximo es que “haya unidad”, para que, desde allí, “Axel pueda salir a caminar en 2026". Y este viernes a la mañana hubo otros encuentros preparatorios, que sirvieron para llegar con más chances de acuerdos.

Mientras tanto, siguen las negociaciones por los lugares de conducción.







