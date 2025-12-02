Diputados de Catamarca dejaron el bloque K y hay empate en la primera minoría

A horas de la asunción de los diputados electos, el gobernador por Catamarca, Raúl Jalil, dio el golpe anunciado y bajó a sus tres diputados del bloque del peronismo dejando empatada la primera minoría con La Libertad Avanza (LLA) que trataba de concretar las últimas incorporaciones para convertirse en la bancada mayoritaria.

Los representantes por Catamarca concurrieron a la reunión de bloque de Unión por la Patria, pero al promediar la tarde de este martes se confirmó la salida de Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, quien jurará este miércoles. De esta manera, el oficialismo emparda en 94 diputados con el peronismo en la pelea por la primera minoría, pero la situación no queda definida.

El peronismo podría quedar con 93 bancas si se confirma la salida del diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández, quien tras ser electo había anunciado su intención de no ser parte del bloque con los K. Hasta esta tarde, el legislador electo no presentó ninguna nota, pero no estuvo en la reunión de bloque por lo que el interrogante está abierto.

Las tensiones dentro del peronismo vienen desde hace meses y los catamarqueños marcaron diferencias en varias votaciones durante este año. Tanto los representantes de Jalil como los enrolados en el llamado grupo federal plantearon sus críticas a la conducción del bloque y cuestionaron la influencia de La Cámpora en la toma decisiones.

Por eso, en una reunión que llevaba más de 4 horas y luego de que se confirmara la continuidad de Germán Martínez como jefe de la bancada junto a Paula Penacca, la diputada que responde a Máximo Kirchner, como secretaria parlamentaria, se formalizó la salida de los representantes de Catamarca. Además, en un intento por frenar las fugas en el peronismo, se acordó la conformación de una mesa federal para elegir quien ocuparía la vicepresidencia de la Cámara, cargo que venía siendo ocupado por Cecilia Moreau.

Lo que está claro es que la discusión por la primera minoría no está cerrada, ya que el oficialismo buscaba quedarse con dos diputados para desempatar. Una versión que circuló con fuerza en la Cámara Baja indicaba que se mantenían gestiones para convencer a Rogelio Frigerio para garantizar los pases de Francisco Morchio y Alicia Fregonese.

El oficialismo y el peronismo pelean por la primera minoría porque no sólo define las vicepresidencia sino que también es clave para el armado de las comisiones. Además, si La Libertad Avanza se queda con la primera minoría no sólo tendría la presidencia, cargo en el que Martín Menem será ratificado, sino que además tendría la vicepresidencia primera de la Cámara.

Es claro que el oficialismo tiene asegurada la presidencia de aquellas comisiones que tiene relación directa con el Gobierno, como Presupuesto, Asuntos Constitucionales, pero no le da el control de las mismas. Durante estos dos primeros años de la gestión de Javier Milei, el kirchnerismo fue el bloque con mayor cantidad de representantes en gran parte de las comisiones y en los últimos meses había conseguido la mayoría con algunas alianzas.

El panorama comenzará a estar un poco más claro cuando este miércoles juren los diputados electos en octubre. En esa sesión, se avanzará con la designación de autoridades, Martín Menem buscará continuar en el cargo y también planteará el sistema de reparto de las comisiones. Este año, el kirchnerismo buscó imponer el sistema D'hondt, pero Menem presiona por un mecanismo de proporción.

Para llegar a la sesión con un plan, Menem convocó a una reunión con los distintos bloques para aclarar todos los detalles.

La UCR negocia con el PRO

En ese escenario, la UCR tradicional, con diputadas como Karina Banfi y Pamela Verasay, negocia un acuerdo con el PRO de Cristian Ritondo con la intención de conformar un interbloque para quedar como tercera fuerza. Hay prevista una reunión para esta tarde con la intención de llegar a un acuerdo que le permitiría a ambas fuerzas tener representación en las principales comisiones.

De conformarse el espacio, la nueva versión de Juntos por el Cambio contaría con 22 bancas: 13 las aportaría el PRO con un elenco bien amarrillo y 8 serían del radicalismo. Restaba por definir si sumaban a Morchio, pero aún restaba definir la posición de Frigerio.

También podrían sumar al MID de Oscar Zago que mantenía abiertas negociaciones con Innovación Federal, el espacio que apadrina Gustavo Sáenz, que aún no definió si irá en un bloque o un interbloque.

Por su parte, desde Provincia Unidas, seguían las negociaciones para ratificar un armado de 17 diputados con la santafesina Gisela Scaglia como presidenta de bloque. Estaban avanzadas las negociaciones para incorporar a los representantes de la Coalición Cívica.

