El Gobierno autorizó viajar con mascotas en micros de larga distancia: cuáles son los requisitos

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, oficializó este martes la autorización para que los pasajeros puedan viajar acompañados por sus mascotas en servicios de micros y trenes de larga distancia. La medida, plasmada en la Resolución 2076/2025, busca equiparar las condiciones del transporte terrestre con el aéreo, respondiendo a una demanda histórica de los usuarios y del sector turístico.

La normativa establece que cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un animal doméstico, siempre que se garantice el bienestar animal y no se afecte la comodidad del resto de los viajeros. La decisión apunta a modernizar el sistema y desburocratizar los traslados en todo el territorio nacional.

Requisitos y condiciones de seguridad

Para poder abordar con una mascota, los dueños deberán cumplir con una serie de pautas estrictas de salubridad y seguridad:

Contenedor adecuado: el animal deberá viajar en un transportador cerrado que asegure su protección. Podrá ubicarse sobre la falda del dueño, debajo del asiento o en el asiento contiguo (asegurado con cinturón de seguridad).

Documentación: será obligatorio presentar la constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier otro certificado sanitario que la empresa solicite.

Responsabilidad: el pasajero será el único responsable de la custodia, higiene y comportamiento de su mascota durante todo el trayecto.

Tarifas y limitaciones de las empresas

Si bien la autorización es general, cada empresa de transporte tendrá la facultad de establecer sus propias condiciones relativas a las especies, razas, peso y dimensiones permitidas. Asimismo, podrán fijar una tarifa razonable para el traslado del animal, la cual deberá ser informada de manera clara al usuario bajo las normas de la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otra parte, las terminales y estaciones deberán acondicionar espacios señalizados para la espera de pasajeros con animales. La resolución aclara que los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad quedan exceptuados de estas reglas, ya que mantienen su propio régimen de acceso gratuito y prioritario.

Con esta implementación, el Ministerio de Economía busca fomentar un sistema de transporte más flexible y adaptado a las necesidades actuales de las familias que eligen viajar con sus animales de compañía.