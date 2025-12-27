Israel respaldó el reclamo argentino por el petróleo de las Malvinas

En una devolución de favores diplomáticos, el canciller Pablo Quirno destacó las declaraciones del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que defendió el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y tomó distancia de la actividad petrolera en el Atlántico Sur que desarrollará una empresa de capital israelí en el archipiélago bajo control británico.

“Valoro las declaraciones del canciller del Estado de Israel, Gideon Saar, en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido”, señaló Quirno, a través de su cuenta personal en la red social X. “La Cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, completó.

Para el ministro del gabinete de Javier Milei, “las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa” y advirtió que Argentina continuará adoptando todas las medidas necesarias para impedirlo.

El pronunciamiento se produjo luego de que la petrolera Navitas Petroleum comunicara que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, llevará adelante tareas de exploración y explotación ‘off shore’ en el Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es reclamada por Argentina.

En un mensaje difundido este viernes en la misma red social, Gideon Sa’ar afirmó que la soberanía de la zona es “objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido” y subrayó que “Israel mantiene una relación especial, sólida y estrecha con la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, que el pueblo de Israel aprecia de manera especial”.

El ministro israelí precisó que la compañía objetada se trata de una empresa privada, y que su gobierno no está involucrado en la actividad. Sin embargo, lamentó el malestar generado en Argentina por el anuncio. El funcionario también manifestó que Israel espera que la controversia se resuelva “mediante el diálogo entre las partes”.