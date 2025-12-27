A una semana del inicio de la inundación, cómo sigue la situación en San Luis del Palmar

La situación por la emergencia hídrica en San Luis del Palmar continúa agravándose a una semana del inicio de las lluvias. Según datos actualizados de Defensa Civil, 67 familias, unas 252 personas, permanecen evacuadas, y ya se encuentran habilitados 11 centros de asistencia en la localidad.

La información fue confirmada por Cintia Silva, de Defensa Civil, quien detalló que en las últimas horas se sumaron dos nuevos espacios para alojar a las familias afectadas, entre ellos la Escuela N° 812, que fue acondicionada como centro de evacuados, elevando a once el total de refugios disponibles.

Centros de evacuación

De acuerdo al relevamiento oficial, las familias se encuentran distribuidas en el Polideportivo Municipal, el Salón de Usos Múltiples, el Polideportivo San Miguel, las capillas Cruz de los Milagros, Inmaculada, Virgen del Rosario, Virgen de Itatí y San Pantaleón, además del Centro Cultural y los dos espacios incorporados durante la jornada de este viernes.

En diálogo con la prensa, el periodista local Luis Dalmacio explicó que, si bien el día se mantuvo despejado, el escenario sigue siendo de atención permanente. “Estuvo despejado todo el día, pero se espera el ingreso de aguas provenientes de lluvias en zonas rurales, lo que podría modificar un poco la altura del Riachuelo. Mientras no se den nuevas precipitaciones, no afectaría demasiado el nivel”, señaló.

La evolución de los números refleja la rapidez con la que se deterioró la situación, el martes había 48 familias evacuadas, el jueves el número ascendió a 52, y este viernes ya se contabilizan 67 familias, cuando en la jornada anterior eran 66, todas alojadas en nueve refugios.

Desde el Municipio y los organismos de emergencia continúan con el monitoreo constante del nivel del Riachuelo y el acompañamiento a las familias afectadas.