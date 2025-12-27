Boca Unidos y Cambá Cuá cerraron el año con festejos

La temporada 2025 de los torneos Infanto-juvenil de la Liga Correntina de Fútbol concluyó este sábado con la definición en dos categorías.

Boca Unidos D logró el título en la división Sub 11 al vencer en la final a Sacachispas con un contundente 5 a 0.

En la categoría Sub 17, Cambá Cuá le ganó la final a Rivadavia 1 a 0 con gol de Facundo Maculia (goleador del certamen). En tanto que Sebastián Alsina fue elegido como el mejor jugador de la final.

La valla menos vencida del torneo fue para Sportivo Corrientes. Franco Pavón fue el arquero titular del albiverde.

Los dos partidos se disputaron durante la mañana de este sábado en el complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos.