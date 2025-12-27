Las lluvias de diciembre rompieron récords históricos de los últimos 63 años en Corrientes

Diciembre de 2025 quedará registrado como uno de los meses más lluviosos de la historia en la ciudad de Corrientes. Según datos oficiales del Observatorio Meteorológico del INTA AER, las precipitaciones acumuladas durante el mes alcanzaron valores excepcionales que superaron ampliamente el promedio histórico y quebraron récords vigentes desde hace más de seis décadas.

Registros históricos

El acumulado mensual de precipitaciones llegó a 520 milímetros, una cifra que triplica el promedio histórico mensual de diciembre, estimado en 173 mm. De esta manera, el mes se posiciona como uno de los más extremos en materia de lluvias desde que se tienen registros sistemáticos en el Aeropuerto de Corrientes, entre los años 1962 y 2025.

Los registros diarios muestran eventos de lluvia de gran intensidad concentrados en pocos días. Entre los mayores acumulados se destacan las precipitaciones del 21 de diciembre (140 mm), 22 de diciembre (111 mm) y 25 de diciembre (150 mm), este último con el valor diario más alto del mes. Estos episodios explican gran parte del volumen acumulado y reflejan la persistencia de tormentas intensas sobre la región.

Hasta ahora, uno de los antecedentes más relevantes para diciembre era el año 1996, cuando se registraron 422,8 mm, con una precipitación diaria máxima de 134,5 mm. Sin embargo, los valores de este 2025 no solo superaron ese registro, sino que establecieron un nuevo máximo histórico para el mes.

El comportamiento de las lluvias también se vuelve importante si se lo compara con otros meses extremos. El récord mensual histórico corresponde a noviembre de 2009, cuando se acumularon 595,4 mm, mientras que el máximo diario absoluto data de marzo de 1986. No obstante, con los valores registrados en diciembre, ya se superaron ambas marcas en términos mensuales y diarios, consolidando a este período como uno de los más lluviosos jamás observados en la provincia.

En lo que va del año, el acumulado anual asciende a 1.854 mm, un número que refuerza la tendencia a precipitaciones por encima de lo normal y plantea desafíos para la infraestructura urbana, el sistema de drenajes y las actividades productivas.

Especialistas señalan que este tipo de eventos extremos se enmarca en un contexto de mayor variabilidad climática, donde las lluvias intensas y concentradas en cortos períodos son cada vez más frecuentes. Mientras tanto, Corrientes atraviesa un cierre de año marcado por cifras históricas que ya forman parte de los registros meteorológicos más relevantes de las últimas seis décadas.