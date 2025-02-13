La inflación de enero fue de 2,2% y acumuló 84,5% en los últimos 12 meses, informó este jueves el Indec. La variación mensual mostró una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales contra diciembre.

La división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (5,3%), por subas estacionales en el servicio de hotelería. La sigue la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,0%), por incrementos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos; y Electricidad, gas y otros combustibles.

Por su parte, la división con mayor incidencia en las regiones NEA, NOA, Pampeana y Patagonia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%) con aumentos en Carnes y derivados; Pan y cereales; y Leche, productos lácteos y huevos. En Cuyo y GBA, la mayor incidencia se registró en Restaurantes y hoteles (5,3%).

Según el relevamiento oficial, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2025 fueron Educación (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,7%). A nivel de las categorías, los Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (2,4%), mientras que los Estacionales aumentaron 0,6%.

Tras conocer el dato, el Presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! IPC ENERO 2,2%. Fin”. Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, escribió: “El 2,2% es la inflación más baja en casi 5 años. El proceso de desinflación continúa”.

“La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en enero de 2025 fue del 2,2%, la más baja desde el inicio de la administración del Presidente Javier Milei y la menor desde julio de 2020. Desde el comienzo de esta gestión, la Argentina comenzó a transitar un proceso de estabilización y desinflación basado en tres anclas: fiscal, monetaria y cambiaria”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Rubro por rubro: cuáles fueron las divisiones que más aumentaron en enero

Restaurantes y hoteles: 5,3%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4%

Bienes y servicios varios: 2,5%

Recreación y cultura: 2,5%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,4%

Salud: 2,4%

Comunicación: 2,3%

