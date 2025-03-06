“Agradezco las oraciones”: el Vaticano difundió el primer audio del Papa

Después de tres semanas de internación, cuatro crisis respiratorias que hicieron temer lo peor y sin fotos que ilustren cómo está, el papa Francisco -que sigue en condiciones estables pero con pronóstico reservado-, por primera vez dio señales de vida. Lo hizo a través de un breve audio que grabó este jueves en su suite del décimo piso del hospital Gemelli, que quiso que fuera difundido en la Plaza de San Pedro poco antes del comienzo de la oración del rosario por su salud, a las 21 locales, para agradecer toda esa cercanía.

“Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la Plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias”, dijo Francisco en español, su idioma, con una voz muy débil, sufrida, sin aliento, evidentemente marcada a fuego por las tres semanas de internación. No fue una sorpresa, de todos modos, que pudiera hablar: el miércoles el parte había informado que por la mañana había llamado al sacerdote argentino Gabriel Romanelli, párroco en Gaza, algo que hacía cotidianamente antes de la internación.

Después de retumbar la voz en la Plaza San Pedro, estalló un fuerte aplauso, como también un minuto antes, cuando el cardenal español Ángel Fernández Artime, pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos para la Vida Consagrada y que presidió el rezo, anunció “la líndisima noticia”