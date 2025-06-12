La inflación de mayo fue de 1,5%, la más baja de los últimos 5 años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró una variación de 1,5%, en línea con la tendencia descendente observada en los últimos meses. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 43,5%, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año ascendió a 13,5 por ciento.

Es el dato más bajo desde mayo de 2020, en el inicio del aislamiento sanitario por el Covid-19. Sin contar la pandemia, hay que remontarse a noviembre de 2017 para encontrar un número similar (1,4%).

El dato de inflación de mayo generó particular atención, ya que diferentes estimaciones privadas y oficiales contemplaban la posibilidad de que se ubicara por debajo del 2 por ciento.

En esta ocasión, uno de los componentes de mayor peso en el índice nacional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con aumentos moderados en productos de consumo masivo como carnes, panificados, lácteos y huevos, compensados parcialmente por bajas en frutas y verduras.

Los rubros Restaurantes y hoteles, Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, electricidad y gas, Transporte y Salud también habrían tenido una incidencia significativa, de acuerdo con la evolución de los precios relevados en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo.

En ese distrito, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 1,6% en mayo y acumuló una variación interanual de 48,3%, según los datos difundidos el lunes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba). Se trató de la menor suba mensual desde junio de 2020.

Dentro del IPCBA, los bienes aumentaron 0,8% en mayo, mientras que los servicios lo hicieron un 2%, profundizando la brecha que se consolidó durante los últimos meses. La categoría Prendas de vestir y calzado creció 2,9%, empujada por la rotación de temporada y ajustes de precios. Restaurantes y hoteles subieron 2,7% y Salud avanzó 2,3%, con impacto de aumentos en medicina prepaga y productos farmacéuticos.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó una suba de 2,1%, en gran medida por ajustes en alquileres y servicios residenciales. Transporte también aumentó 2,1%, con subas en combustibles, mantenimiento vehicular y tarifas reguladas.

En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 1,3%, con incrementos en carnes y derivados, leche, productos lácteos, huevos y panificados. En contraste, frutas y verduras registraron descensos que ayudaron a contener la variación del rubro.

Los precios regulados subieron 1,7% en mayo, impulsados por subas en tarifas de servicios públicos, combustibles y medicina prepaga. En paralelo, los precios estacionales cayeron 3,6%, con bajas relevantes en frutas, verduras, legumbres y servicios turísticos.

Infobae