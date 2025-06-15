Israel sube su apuesta contra Irán y ataca el ministerio de Defensa y las refinerías

n En medio de un clima cada vez más tenso y con el premier israelí, Benjamin Netanyahu, envalentonado por una guerra contra Teherán que se intensifica y avanza con ulteriores éxitos militares, Israel enfrentó en la noche de este sábado una segunda oleada de misiles desde un debilitado Irán, a la que respondió con ataques que dañaron el Ministerio de Defensa y refinerías.

Minutos después de las 23 locales, todo Israel fue puesto en alerta y la población llamada a bajar a los refugios, algo que marcó el principio de una segunda contraofensiva iraní.

Las sirenas sonaron en todo el norte y la zona de Haifa, ciudad portuaria, fue blanco de algunos misiles, según imágenes que comenzaron a aparecer en redes sociales. La Guardia Revolucionaria anunció que Irán estaba atacando estaciones de abastecimiento para aviones de combate israelíes, algo que no fue confirmado por el gobierno de Netanyahu.

El diario Haaretz, que citó a los servicios de emergencia, informó de tres muertos y varios heridos por un misil.

En medio de una escalada que no cede, Israel solicitó a la Casa Blanca que se una a la guerra contra Irán, informó el sitio web Axios, que cita fuentes israelíes en off the record.

Según esas fuentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Netanyahu que se sumaría al conflicto de ser necesario, algo que la Casa Blanca no confirmó oficialmente. Israel necesitaría del aporte de Washington si quiere destruir la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, en Irán, construida a gran profundidad.

Ataques en Irán

Al mismo tiempo, varias áreas de Teherán, la capital iraní y de la ciudad de Karaj, estaban bajo un violento ataque israelí, según informó Liveuamap.

“Teherán está en llamas”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en redes sociales.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó que el Ministerio de Defensa en Teherán fue atacado y uno de sus edificios resultó dañado. Otros medios locales informaron también de una “gran explosión” tras un ataque con un dron israelí contra la refinería South Pars, en la ciudad portuaria de Kangan, al sur del país.

“Un dron israelí impactó una de las refinerías de la Fase 14 de South Pars, provocando una gran explosión y un incendio en la refinería”, informó la agencia de noticias Tasnim, mientras que la agencia de noticias Fars detalló que los bomberos trabajaban para extinguir un incendio que se desató tras el ataque.

Horas antes, la televisión estatal iraní había anunciado inminentes “pesados y destructivos ataques” contra Israel, que durante la jornada también había advertido a la población que se avecinaba otra noche de pesadilla.

Mientras la diplomacia occidental, alarmada por un conflicto que podría ampliarse y convertirse en una guerra total, seguía presionando para una desescalada -hasta el presidente ruso, Vladimir Putin, aliado de Irán, tras hablar por teléfono con Donald Trump, se ofreció como mediador-, “Bibi” Netanyahu amplió este sábado su temeraria operación León Ascendente.

Israel -que todo el mundo sabe que tiene armas nucleares, pero que no lo admite- anunció que sus cientos de ataques a Irán de los últimos dos días mataron a decenas de científicos, expertos involucrados en el programa nuclear de Irán y altos mandos militares y de la Guardia Revolucionarias.

Las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) destacaron que ya operaban libremente en el espacio aéreo desde el oeste de Irán hasta Teherán y que habían atacado un almacén subterráneo de misiles y de rampas de lanzamiento de los del oeste.

El embajador de Irán ante la ONU dijo que 78 personas murieron y más de 320 resultaron heridas. Y medios iraníes informaron que Ali Shamkhani, un importante asesor del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, murió tras resultar herido en un ataque israelí el sábado. Además, dijeron que drones israelíes atacaron y provocaron una “fuerte explosión” en una planta de procesamiento de gas natural iraní, marcando un primer golpe al sector energético.

Los dos días de intensos ataques dejaron al liderazgo sobreviviente de Irán con la difícil decisión de profundizar el conflicto con las fuerzas más poderosas de Israel o buscar una vía diplomática.