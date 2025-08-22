Cómo funciona la Boleta Única que debuta en las elecciones nacionales 2025

Las elecciones legislativas nacionales se celebrará el domingo 26 de octubre y se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), por lo que es preciso conocer cómo funciona este instrumento de votación.

El sistema de Boleta Única de Papel (BUP) es una modalidad que busca hacer el acto electoral más claro, rápido y transparente. Una de las principales novedades es que ya no se utiliza el sobre, ya que todas las agrupaciones políticas y candidatos aparecen en una única boleta.

Cómo es el procedimiento

Al momento de votar, el procedimiento es sencillo:

Seleccionás tu opción de preferencia por cada cargo. Doblás la boleta siguiendo las instrucciones impresas en el dorso. Colocás la boleta doblada en la urna correspondiente.

El objetivo de este sistema es optimizar los tiempos de votación, reducir errores y mejorar la fiscalización.

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.

Para conocer más sobre su funcionamiento, la Cámara Nacional Electoral pone a disposición de la ciudadanía una herramienta de capacitación y simulación online, disponible en el sitio oficial: electoral.gob.ar/bup/capacitacion.php