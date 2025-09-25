La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año

El índice de pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 versus el 52,9% de igual período de 2024. Así lo informó este jueves el INDEC. En tanto, la indigencia, que es una subcategoría de la pobreza, llegó al 6,9%. Con estos niveles hay 14,5 millones de pobres en el país. De ellos 3 millones son indigentes.

Se trata del nivel más bajo de pobreza desde 2018. Y significa que hay 4,5 millones de pobres menos que a finales de 2023. Ese año, el índice dio 27,3% en el segundo semestre, aunque el 25,7% de los primeros seis meses de ese año sigue ubicándose por debajo del nivel informado este jueves.

La clave para la baja de la pobreza fue la reducción de la inflación, que tuvo un pico de 25,5% en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei y desde allí fue bajando hasta el 1,9% de agosto pasado. Así, el índice de precios al consumidor marcó 211% en 2023, 117% en 2024 y se perfila a cerrar este año en torno a 30%.

En el segundo semestre de 2024 la pobreza había sido del 38,1%, mientras que la indigencia había caído al 8,2%. De esta manera, en la comparación con el período inmediatamente anterior, hubo una retracción de 6,5 puntos porcentuales y de 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Las ciudades más pobres

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó además el listado de los 31 conglomerados sobre los que se mide el registro, del cual se desprendió que la localidad entrerriana de Concordia es la más pobre del país.

Si bien la baja fue celebrada como un dato positivo en el Gobierno, hubo algunas localidades cuyos índices de pobreza se ubicaron por encima del porcentaje promedio.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 31 aglomeraciones urbanas de todo el país, las cinco ciudades y regiones que concentran la mayor cantidad de personas en situación de pobreza son Concordia (Entre Ríos), la zona del Gran Resistencia (Chaco), Posadas (Misiones), la capital correntina y, luego, el Gran San Juan.

En este contexto, con el 49,2% de sus habitantes pobres, Concordia, ciudad entrerriana gobernada por Francisco Azcué, que responde al gobernador PRO Rogelio Frigerio, volvió a posicionarse como la más perjudicada es ese aspecto a plano nacional. Allí, prácticamente, una de cada dos personas es pobre.

