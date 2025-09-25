¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Cuatro personas permanecen detenidas por el caso.
Por El Litoral
Un descuido con brasas desató un incendio frente a un supermercado en Corrientes
MANUEL ARGENTINO MONTENEGRO
IKO MONTENEGRO
Valdés, sobre un segundo puente: "Necesitamos descentralizar una vía que es fundamental"
JUAN PEDRO MALAWKA
Benjamín Traverso busca el triunfo que lo ponga en carrera al título
Aviones cazas de la Otan interceptaron jets rusos cerca de Dinamarca
Despidieron a las chicas asesinadas y los sospechosos se negaron a declarar
Kuarahy y Jasy: los cachorros de Aguará Guazú que se preparan para volver a su hábitat
Saladas: denunció que un amigo lo invitó a beber y que luego lo abusó sexualmente
UCP dio apertura a la Diplomatura en Práctica Profesional en el Sistema Penal Acusatorio
La pobreza fue de 31,6% en el primer semestre del año
La Unne avanza en la modernización con un sistema propio de Inteligencia Artificial
Tránsito reducido en un tramo de la autovía de ruta 12 por obras
Se incendió un hospedaje a metros de la Basílica de Itatí
Presupuesto 2026