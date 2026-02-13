La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. El entendimiento comercial deberá ser analizado ahora por el Senado para completar su tratamiento legislativo.

La iniciativa es considerada uno de los avances más relevantes en política exterior y comercial de las últimas décadas. El acuerdo prevé que la Unión Europea elimine aranceles para cerca del 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que otro 7,5% podrá ingresar bajo cuotas preferenciales.

Según estimaciones oficiales, la medida podría incrementar las ventas argentinas hacia el mercado europeo, especialmente en sectores como el agroindustrial, la energía, la minería y la industria manufacturera.

El entendimiento también busca consolidar al Mercosur como bloque frente a un mercado de más de 440 millones de consumidores y aportar mayor previsibilidad para el comercio y las inversiones. En ese sentido, la Unión Europea figura entre las principales fuentes de inversión extranjera directa en Argentina, y el acuerdo apunta a establecer reglas claras para el desarrollo empresarial.

Además, el convenio incluye compromisos vinculados a propiedad intelectual, compras públicas, competencia y desarrollo sostenible. Para que el acuerdo entre en vigencia, deberá ser ratificado por los países miembros del Mercosur y de la Unión Europea.