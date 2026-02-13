¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

diputados nacionales Javier Milei Eduardo Vischi
diputados nacionales Javier Milei Eduardo Vischi
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AGENDA LEGISLATIVA

La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Ahora deberá ser tratado por el Senado y, para que entre en vigencia, aún debe ser ratificado por los demás países involucrados.

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 07:25

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. El entendimiento comercial deberá ser analizado ahora por el Senado para completar su tratamiento legislativo.

La iniciativa es considerada uno de los avances más relevantes en política exterior y comercial de las últimas décadas. El acuerdo prevé que la Unión Europea elimine aranceles para cerca del 92% de las exportaciones del Mercosur, mientras que otro 7,5% podrá ingresar bajo cuotas preferenciales.

Según estimaciones oficiales, la medida podría incrementar las ventas argentinas hacia el mercado europeo, especialmente en sectores como el agroindustrial, la energía, la minería y la industria manufacturera.

El entendimiento también busca consolidar al Mercosur como bloque frente a un mercado de más de 440 millones de consumidores y aportar mayor previsibilidad para el comercio y las inversiones. En ese sentido, la Unión Europea figura entre las principales fuentes de inversión extranjera directa en Argentina, y el acuerdo apunta a establecer reglas claras para el desarrollo empresarial.

Además, el convenio incluye compromisos vinculados a propiedad intelectual, compras públicas, competencia y desarrollo sostenible. Para que el acuerdo entre en vigencia, deberá ser ratificado por los países miembros del Mercosur y de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD