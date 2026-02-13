¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

diputados nacionales Javier Milei Eduardo Vischi
diputados nacionales Javier Milei Eduardo Vischi
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 13 de febrero

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 07:08

Reforma laboral: cómo votaron los senadores correntinos

Cómo votaron los diputados correntinos la baja de la edad de imputabilidad

Corrientes, con protagonismo en la Hidrovía

Bono de fin de año en Corrientes: cronograma de pago de la segunda cuota para municipales

Corrientes: suspendieron por lluvias la sexta noche de los Carnavales Barriales 2026

Se desató un incendio en Riachuelo y el fuego arrasó con 30 hectáreas en una estancia

Temporal en Monte Caseros y otras tres localidades dejaron decenas de postes caídos

Firme advertencia de los psicólogos de Corrientes a una comparsa y su show

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD