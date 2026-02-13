¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SMN

Alerta amarilla por tormentas en Corrientes: pronóstico y recomendaciones

Para la tarde se esperan tormentas fuertes y posibles ráfagas intensas. 

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 08:13

La provincia de Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia rige desde la madrugada y, aunque todavía no se registraron precipitaciones en la ciudad de Corrientes, se prevé un aumento de la probabilidad de lluvias durante el resto del día: 40% por la mañana y hasta 70% por la tarde, con tormentas fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Por la noche se esperan tormentas aisladas.

Desde la Municipalidad de Corrientes se recomendó tomar precauciones ante fenómenos climáticos que podrían generar riesgos en las actividades cotidianas. Entre las medidas sugeridas se destacan:

  • No sacar la basura y retirar objetos de desagües.

  • Alejar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

  • Evitar actividades al aire libre y no permanecer en playas o piletas.

  • Mantenerse alejados de árboles y postes de luz.

El municipio recordó que ante emergencias se puede contactar al 147 o al WhatsApp 3794 341768, disponibles las 24 horas.

 

