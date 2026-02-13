Incendios en Corrientes: brigadas provinciales controlaron focos en siete localidades

Brigadistas provinciales y bomberos voluntarios controlaron ayer distintos incendios en Corrientes, tras un operativo coordinado por Defensa Civil en varias localidades. Los focos se registraron principalmente en áreas rurales y pastizales.

El despliegue incluyó a brigadistas, equipos especializados y fuerzas de seguridad, en un trabajo articulado que permitió contener focos ígneos en el territorio provincial.

De acuerdo con el subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, las intervenciones se realizaron en San Cayetano, Empedrado, Corrientes, San Miguel, Garabí, Villa Olivari y Desiderio Sosa. En todos los casos, los incendios fueron sofocados, aunque en algunos sectores continuaban las tareas de guardia de cenizas y monitoreo para evitar reactivaciones.

Detalles de los incendios

Uno de los operativos de mayor magnitud tuvo lugar en Garabí, en el campo San Pedro, donde trabajaron alrededor de 35 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios, personal del Consorcio de Manejo del Fuego de Virasoro, brigadas empresariales y fuerzas de seguridad. Allí el fuego afectó unas 50 hectáreas, con daños en plantaciones de yerba y pinos, y logró ser controlado.

En San Miguel, unas 25 personas intervinieron para contener un incendio de pastizal y estero en la zona de Pinares del Taragüí.

En San Cayetano, cerca del control de peaje, un foco de pastizal demandó la labor de 18 efectivos y varias unidades móviles. Las llamas afectaron aproximadamente 12 hectáreas y provocaron daños en tendidos de alambre y postes.

En Empedrado, Capital, Villa Olivari y Desiderio Sosa también se registraron focos menores que fueron contenidos sin mayores consecuencias.