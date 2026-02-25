El Gobierno adelantó el debate del acuerdo Mercosur-UE y reordenó la agenda del Senado

El Senado debatirá este jueves 26 el acuerdo Mercosur-Unión Europea, luego de que el oficialismo resolviera modificar el cronograma previsto. La iniciativa estaba pautada originalmente para el viernes 27, en el cierre de las sesiones extraordinarias.

La decisión fue impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de obtener el aval parlamentario antes que los demás socios regionales. El Gobierno busca posicionarse como líder en la apertura comercial dentro del bloque.

Uruguay registra avances en su proceso de ratificación y la Casa Rosada pretende adelantarse. Por ese motivo, el tratamiento del entendimiento birregional tendrá prioridad en la agenda legislativa.

Como consecuencia de la reestructuración, el Régimen Penal Juvenil será tratado el viernes 27 junto con la Reforma Laboral. Ambas iniciativas regresaron desde Diputados con modificaciones técnicas que deberán ser convalidadas por el Senado.

El oficialismo confía en el acompañamiento de los bloques del PRO y la UCR para lograr la sanción. Se trata de proyectos considerados sensibles dentro del esquema de reformas impulsado por el Gobierno.

Desde la administración de Javier Milei consideran que la aprobación del acuerdo Mercosur-UE será un hito para la proyección internacional. También lo vinculan con una ampliación del horizonte macroeconómico y la llegada de inversiones.

Según detalló Cancillería, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, por un valor aproximado de U$S 61.000 millones

Las estimaciones oficiales proyectan un crecimiento exportador del 76% en los primeros cinco años de vigencia. Los sectores más beneficiados serían minería, hidrocarburos y desarrollos vinculados al litio y el cobre.

En el plano agroindustrial, se prevé una expansión cercana al 15%, con impacto en carne, pesca y economías regionales. Las exportaciones industriales podrían crecer alrededor de 30%, especialmente en autopartes, insumos químicos y petroquímicos.

El Gobierno también vincula el tratado con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Europa representa actualmente la principal fuente de inversión directa en la Argentina, con un stock estimado en 75.000 millones de dólares.

