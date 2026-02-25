Adam Bareiro marcó un doblete en su debut y le dio el triunfo a Boca

Adam Bareiro tuvo un debut destacado con la camiseta de Boca y fue clave en la victoria por Copa Argentina. El delantero paraguayo marcó los dos goles en la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final.

El encuentro se disputó en Salta y significó un alivio para el Xeneize, ya que el equipo llegaba cuestionado por los rendimientos adversos en el Torneo Apertura. Con este resultado avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en donde espera por el ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

Tras el partido, el entrenador Claudio Úbeda valoró la llegada del atacante. Señaló que su incorporación aporta competencia interna en el puesto de centrodelantero.

“La llegada de Adam es positiva y ayuda a competir a los centrodelanteros que ya están en el plantel. Va a terminar jugando el que esté haciendo mejor las cosas”, sostuvo el DT en conferencia.

Úbeda también describió las características del exjugador de River y San Lorenzo. Explicó que se trata de un delantero con condiciones distintas a las del resto de los atacantes.

“Es un centrodelantero que aguanta y descarga bien de espaldas. Trata de mantenerse dentro del área para aprovechar desbordes y centros”, detalló el entrenador.

El triunfo en Copa Argentina permitió descomprimir el clima interno. Boca atravesaba una etapa de críticas por su rendimiento en el certamen local.

“Boca siempre tiene que ganar, sabemos lo que implica el Mundo Boca y la exigencia permanente. Hay que tener tranquilidad para tomar decisiones”, afirmó Úbeda, con la mira en el próximo compromiso.