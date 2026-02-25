¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Desarrollo Social

Capacitaron a 250 emprendedores y entregaron carnets en Curuzú Cuatía

La actividad se realizó en la Casa del Bicentenario. El documento entregado habilita a emprendedores a desarrollar su actividad.

Por El Litoral

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 09:20

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes realizó el martes 24 una jornada de capacitación destinada a emprendedores en la localidad de Curuzú Cuatiá. La actividad se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario y contó con la participación de más de 250 personas.

La iniciativa estuvo a cargo de la Dirección de Comercialización, que además concretó la entrega de carnets habilitantes.

Formación y acompañamiento

La directora de Comercialización, Débora Galarza Alcaraz, acompañó la jornada junto a su equipo técnico, que brindó la capacitación como parte de las acciones que el área desarrolla anualmente.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es fortalecer el trabajo de emprendedores tanto de Capital como del interior provincial, promoviendo instancias de formación continua.

Entrega de carnets

Durante el encuentro se realizó la entrega de carnets a los emprendedores participantes.

Este documento les permite desarrollar su actividad en el marco de los programas impulsados por la Provincia.

Articulación con otros organismos

La actividad forma parte de una estrategia de acompañamiento integral que incluye capacitación permanente y articulación con otros organismos del Estado provincial.

Según indicaron, el propósito es brindar herramientas que contribuyan al crecimiento y formalización de los emprendimientos locales.

