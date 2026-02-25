Ucrania se reunirá con enviados de Donald Trump antes de la negociación con Rusia

A cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania, una delegación del presidente Volodímir Zelenski se reunirá con enviados de Estados Unidos. El encuentro será este jueves en Ginebra y forma parte de los preparativos para una nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia.

La información fue confirmada por Zelenski, quien detalló que la delegación estará encabezada por Rustem Umerov. El funcionario es secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

Según indicó el mandatario, Umerov se reunirá con Steve Witkoff y con Jared Kushner. Ambos participan como enviados vinculados al presidente Donald Trump.

La reunión se desarrollará en Ginebra, ciudad que ese mismo día albergará conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. La sede fue confirmada por la secretaria de prensa de Umerov, Diana Davytian.

Los esfuerzos diplomáticos de Washington facilitaron este año contactos entre Moscú y Kiev en Abu Dabi y en la ciudad suiza. Sin embargo, no se registraron avances significativos en las diferencias centrales.

El encuentro del jueves se centrará en un posible plan de recuperación para Ucrania tras la guerra. También se avanzará en la preparación de la próxima reunión trilateral con funcionarios rusos.

Zelenskyy instruyó además a su equipo para discutir un eventual intercambio de prisioneros. Ucrania aspira a que las conversaciones con Rusia se concreten la próxima semana.

4 años de Guerra

En paralelo, Zelenski adoptó un tono firme durante los actos por el cuarto aniversario de la invasión. Sostuvo que Rusia no logró quebrar la resistencia ucraniana pese a su superioridad militar y los bombardeos sobre zonas civiles.

En el frente de combate, fuerzas ucranianas lograron retrocesos rusos en distintos puntos de la línea oriental. El Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que se trata de las mayores ganancias desde 2024, aunque advirtió sobre la escasez de tropas en Kiev.

En las últimas semanas, Ucrania intensificó ataques con drones de largo alcance sobre objetivos militares e infraestructura rusa. Uno de esos operativos impactó en el puerto de Novorossiysk y afectó intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán, según el principal enviado de Kiev en Washington.

Además, un ataque con drones en la planta de fertilizantes Dorogobuzh, en la región rusa de Smolensk, dejó cuatro muertos y diez heridos. La información fue difundida por el gobernador Vasily Anokhin.

Las autoridades ucranianas denunciaron también un ataque nocturno ruso con 115 drones. En una aldea del distrito sureño de Zaporiyia murieron cuatro personas y un niño resultó herido, de acuerdo al Servicio Estatal de Emergencias.