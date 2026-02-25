Deporte adaptado: Nación y Corrientes articulan acciones para fortalecer la inclusión

En el marco del impulso de la inclusión, la Fundación Metas y Logros de Corrientes se reunió con el Departamento de Deporte Adaptado de la Secretaría de Deportes de la Nación. El objetivo es consolidar una agenda estratégica vinculada a la formación profesional.

La Fundación también se reunió con el Área de Deportes de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Durante los encuentros se renovó el compromiso de ampliar las capacitaciones destinadas a profesores, docentes y formadores. La iniciativa busca fortalecer el desarrollo inclusivo en todo el territorio.

El trabajo articulado apunta a capacitar a más profesionales en deporte adaptado. Además, pretende generar oportunidades para personas con discapacidad y profesionalizar el abordaje en clubes, escuelas y municipios.

Desde la organización señalaron que estas acciones permitirán posicionar a Corrientes como provincia referente en inclusión deportiva. También destacaron el impacto social y económico que generan estos eventos en la región.

La Fundación llevó adelante capacitaciones durante todo 2025, con alcance a profesionales correntinos y de otras provincias. Según se informó, estas instancias beneficiaron a distintas áreas vinculadas al deporte y la discapacidad.

En este marco, se realizó la invitación formal para la segunda edición de la Expo Deportes, Salud y Educación 2026. Asimismo, se convocó al Torneo Internacional y Nacional de Fútbol de Amputados – Copa Fortaleza Guaraní.

El evento reunirá delegaciones nacionales e internacionales y consolidará a Corrientes como sede de alto impacto deportivo. Desde la organización señalaron que estas políticas promueven igualdad de oportunidades y generan impacto directo en numerosas familias correntinas.