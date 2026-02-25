¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Las noticias más importantes del 25 de febrero

Por El Litoral

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 07:12

Alarma en el centro de Corrientes por un incendio en un depósito

Corrientes: empresas abonaron y se levantó la amenaza de paro para este miércoles

Canasta Escolar en Corrientes: cuáles son los comercios adheridos

Corrientes: detuvieron al empleado del Poder Judicial acusado de abuso agravado

Corrientes: el Gobierno asegura el inicio de clases y continúa el diálogo con docentes

Otro candado para el pabellón del marido de Laudelina

"Todos por Male": una niña correntina busca ayuda para acceder a un tratamiento en México

Dos correntinos ganaron más de $5 millones en el Quini 6

Quiénes deben reactivar el beneficio social de la Sube en Corrientes y cómo hacerlo

Caso Loan: la audiencia preliminar se realizará en la Facultad de Derecho

 

