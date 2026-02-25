Desapareció un empresario que viajaba a Corrientes: hallaron su lancha a la deriva

Un empresario de Reconquista, quien se dirigía hacia la provincia de Corrientes, es intensamente buscado tras desaparecer en el riacho Correntoso. Su embarcación fue hallada a la deriva y sin ocupantes.

Se trata de Marcelo Boschi, de 55 años, titular de la firma “De Buena Madera”. Había partido este martes 24 de febrero por la mañana con destino a la ciudad de Goya.

Según se informó, Boschi salió alrededor de las 5 desde la Guardería Amarras, en Puerto Reconquista. Navegaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas al momento de zarpar.

Horas más tarde, su lancha fue encontrada sin tripulante a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Una cámara registró su paso al amanecer, alrededor de las 5.55, poco tiempo antes de que Boschi dejara de responder mensajes y llamadas, según sus familiares.

Operativo de búsqueda

El hallazgo activó un operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, con rastrillajes por agua y aire. La búsqueda se concentra en el área del riacho Correntoso y sectores cercanos.

Algunos pescadores indicaron que lo habían visto durante la mañana e incluso intercambiaron palabras con él. Sin embargo, minutos después observaron la lancha sin ninguna persona a bordo.

La embarcación es un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,40 metros de eslora. Está equipada con un motor Yamaha de 115 hp y lleva el nombre “De Buena Madera”. Las autoridades continúan con el operativo mientras se aguardan novedades sobre su paradero.