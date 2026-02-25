Argentina e Isreal refuerzan su relación con turismo e inversión

Argentina e Israel firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar el intercambio turístico entre ambos países.

El canciller Pablo Quirno firmó el documento con el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, en una ceremonia celebrada en el Palacio San Martín. Asistieron además el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y el embajador de Israel, Eyal Sela, entre otras autoridades.

El objetivo es ampliar el intercambio turístico entre ambos países, desarrollar nuevos productos y servicios, impulsar oportunidades de inversión y generar empleo en el sector, según un comunicado de la Cancillería.

Qué significa este avance en el intercambio turístico

El instrumento, según el informe oficial, establece un marco de cooperación para fomentar los viajes grupales e individuales, fortalecer la articulación entre operadores y agencias y promover la colaboración entre organismos competentes y especialistas.

Además, prevé el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, la promoción conjunta de destinos y la difusión de información estadística y material promocional, indicó el reporte.

Según la Cancillería, la firma se enmarca en el fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambos países. Durante la visita oficial de Javier Milei a Israel, en junio de 2025, se anunció la apertura de una ruta directa Buenos Aires–Tel Aviv, prevista para 2026.

En enero pasado ingresaron al país 7545 visitantes residentes en Israel, lo que representa un incremento del 12,7% respecto del mismo mes de 2025, de acuerdo al reporte.

“Con este acuerdo, la Argentina y el Estado de Israel consolidan una agenda de cooperación orientada al crecimiento, la inversión y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países”, concluyó la Cancillería.

TN