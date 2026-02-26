“Llamó para decir que seguía fuerte”, el primer contacto con Nahuel Gallo

Nahuel Gallo habló este jueves por primera vez con su familia desde que fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024: pudo comunicarse con su mujer y afirmó que se encuentra bien. Pasaron 445 días desde que el gendarme argentino quedó preso del régimen chavista. Según trascendió, para poder acceder a la comunicación debió levantar la huelga de hambre que mantenía desde el viernes.

Esta mañana, su pareja Alexandra Gómez recibió el llamado con el que le "volvió el alma al cuerpo". La mejor noticia: pudo mantener una breve conversación con Gallo, aseguró que se encuentra bien y tranquilizó a todo un país. "El llamado duró 10 minutos", confirmó más tarde en la prensa.

"Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes", escribió en su perfil de X. La llamada telefónica tranquilizó no sólo a su mujer, sino también a toda su familia y a un país que permanece en vilo por las condiciones de detención del gendarme argentino.

"Estamos luchando, pero aún nos falta Nahuel", decía en la previa a la comunicación telefónica con su pareja. El llamado justo se produjo mientras María Alexandra daba una entrevista en vivo a Radio Del Plata. "¡¡Mi amor!!", gritó la mujer tras atender su celular.

"Es lo que estábamos esperando. Nahuel me llamó. Le permitieron una llamada después de 445 días aislado e incomunicado. Creo que el pedido tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese a casa", profundizó Gómez al volver a hablar en la entrevista radial tras la breve charla con su marido.

Sobre el estado anímico que percibió por parte de su pareja, María Alexandra dijo que Gallo "está muy esperanzado". El gendarme pidió hablar con su hijo (no pudo el chico porque estaba en el Jardín) y también preguntó por su mamá, su abuelo y otros.