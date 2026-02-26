Todo listo en el Senado para aprobar este viernes la reforma laboral

El Gobierno completará su agenda fijada para estas sesiones extraordinarias. El Senado tiene todo preparado para aprobar este viernes y convertir en ley la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La sesión está convocada para las 11 y Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, tendría a los bloques aliados para aceptar los cambios realizados en Diputados a la ley de modernización laboral, eliminando el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

De esta manera, el Congreso completará el trámite legislativo y será el Gobierno quien deberá defender la ley laboral en la justicia, ya que la cúpula de la CGT anunció que el próximo lunes presentará un amparo "contra la ley que destruye los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

El oficialismo contará con el acompañamiento de la UCR y el PRO, sus principales aliados, pero también sumará a los partidos provinciales que apoyaron en el primer test, cuando la propuesta enviada por el Ejecutivo obtuvo la media sanción.

Se especula que la votación volverá a darle más de 40 votos (en el primer turno el Senado aprobó el proyecto con 42 votos a favor) y que se mantendrá el rechazo del peronismo con otros 30 votos.

El Gobierno obtuvo el apoyo a la columna vertebral de la reforma que incluye cambios en la forma de calcular las indemnizaciones, instaura el FAL -un fondo creado para financiar los despidos-, crea el banco de horas, eliminando así el sistema de horas extras, flexibiliza el régimen de vacaciones y deroga un paquete de estatutos y convenios especiales como el de los periodistas.

En la misma sesión que marcará el cierre de las extraordinarias, el oficialismo, con el apoyo de los aliados, aprobará también la reforma del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

En este caso, el oficialismo también tuvo que ceder ante las presiones de los aliados del PRO y la UCR que exigieron en Diputados mantener el límite en los 14 años y no en los 13 como pretendía Javier Milei.

Además, el Gobierno tuvo que definir el presupuesto que destinará a la reforma, unos $ 23.000 millones, ante las presiones de los gobernadores que necesitarán fondos para los cambios estructurales que demanden la nueva legislación.

El oficialismo, que tiene un bloque de 21 senadores, espera sumar el apoyo del PRO como de la UCR, y los bloques provinciales para alcanzar unos 46 votos, lo que marcaría un apoyo mayoritario a la reforma del Ejecutivo. En tanto, el peronismo se especula que también rechazará la iniciativa como lo hizo en Diputados. En la Cámara baja, la propuesta obtuvo la media sanción el pasado 12 de febrero con 149 votos a favor y 100 en contra, por lo que quedará confirmada por el Senado.