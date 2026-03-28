Detuvieron en Caballito a un camionero que transportaba ketamina líquida

Un hombre de 30 años quedó detenido este sábado por la tarde en el barrio porteño de Caballito, tras un operativo realizado por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. El motivo fue el hallazgo de cerca de 400 litros de ketamina líquida en el tanque de un camión de patente paraguaya, con un valor estimado de un millón y medio de dólares.

El operativo ocurrió alrededor de las 14 horas en Avenida Alberdi al 500, donde el camión Scania se encontraba estacionado en doble fila.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo había ingresado al país el miércoles pasado por la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, al límite con Paraguay, y su conductor llamó la atención de los agentes por su actitud sospechosa, mientras estaba acompañado de un hombre.

En ese momento, según explicó Diego Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad, “el acompañante del conductor se retira del lugar, esto genera que el personal nuestro consulte al conductor cuál era el motivo de la detención; cuando es entrevistado por el personal policial, la persona se muestra dubi nerviosa, y espontáneamente dice que trasladaba una sustancia desconocida”.