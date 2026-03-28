Camiones volcados, daños y autoevacuados por un fuerte temporal en el sur de Santa Fe

La cola de un tornado, un inusual fenómeno meteorológico severo, caracterizado por vientos de más de 120 kilómetros por hora, seguido de lluvia y en algunos sectores con caída de granizo, impactó en la noche del viernes y madrugada del sábado en el sur santafecino.

No solo provocó daños materiales en viviendas, principalmente en jurisdicción de Bombal, departamento Constitución, a 255 kilómetros al sur de la capital provincial, sino que también provocó el vuelco de dos camiones que circulaban por la Ruta Provincial 90, entre las localidades de Alcorta y Carreras.

“Por suerte, los vuelcos no provocaron víctimas fatales aunque sí algunos lesionados de menor consideración”, explicó a este diario un vocero policial, referenciando lo sucedido en la carretera provincial que comienza en Villa Constitución y finaliza en la Ruta Nacional 8, a 23 kilómetros de Venado Tuerto.

El fenómeno climático ocurrió esta madrugada, entre las 5 y las 5.30. Comenzó con el ingreso de vientos desde el sector sudoeste, que fue aumentando en intensidad, hasta alcanzar ráfagas entre 120 y 130 kilómetros por hora.

El fenómeno, dijeron fuentes municipales, provocó en Bombal –una localidad de 3.300 habitantes- la voladura de cerca de 10 techos de viviendas particulares.

También se denunciaron daños similares otras poblaciones cercanas, aunque sin reportar víctimas fatales en todos los casos.

El presidente comunal de Bombal, Carlos Gabbi, manifestó que se encontró con “un pueblo devastado” ya que luego de realizar una recorrida por los distintos barrios, observó cinco o seis viviendas con voladuras de techos, daños en cooperativas que presta servicios públicos en la ciudad, y destrozos en el Galpón del Centenario, un emblemático edificio del lugar.