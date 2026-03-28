Medidas de protección para la secretaria de la empresa que llevó a Adorni a Uruguay

El juez federal Ariel Lijo dispuso este sábado medidas para proteger y resguardar a Vanesa Elizabeth Tossi, la secretaria de la empresa aérea que utilizó el jefe de Gabinete Manuel Adorni para su viaje a Punta del Este, Uruguay. Tossi denunció que fue hostigada por el amigo de Adorni, Marcelo Grandio.

La medida fue determinada por el juez Lijo a solicitud del fiscal Pollicita. El juez, además, resolvió que Marcelo Grandio -amigo de Adorni- “se abstenga de contactarse con Vanesa Elizabeth Tossi, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio, incluido el telefónico, digital, epistolar, presencial o a través de terceros”. Lo resolvió luego del escándalo del viernes cuando Grandio llamó a Tossi en plena declaración testimonial.

En el escrito, también se le ordenó a Grandio que “se abstenga de acercarse al domicilio, lugar de trabajo y demás sitios de habitual concurrencia de la nombrada”. Asimismo, “que se abstenga de realizar actos de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión, directos o indirectos, respecto de Tossi o del ámbito laboral en el que desarrolla sus actividades (artículo n°210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal)”.

El fiscal Pollicita inició una causa para que se investiguen las presiones, actos de amedrentamiento y/o amenazas de Grandio hacia Tossi, quien declaró el viernes como testigo acerca del vuelo del jefe de Gabinete.

Aquel día, la empleada de JAG Executive Aviation manifestó que Grandio pagó por el vuelo y solicitó que no se le emita la factura correspondiente. Mientras Tossi declaraba, Grandio la llamó por teléfono y le envió varios mensajes.

Tossi le explicó al fiscal que la finalidad de esas llamadas y mensajes era hostigarla y amedrentarla. Acto seguido, le entregó las pruebas a Pollicita y le requirió protección judicial.

En la misma línea, en el escrito, Pollicita pidió que se “extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, en especial de la declaración testimonial de Vanesa Tossi y de la documentación acompañada”, con el fin de que se investigue la denuncia de Tossi, contra Grandio, por los actos de presiones y amenazas que relató.

Tossi denunció “contactos reiterados vinculados con el suceso investigado, en un contexto que describió como de presión y amedrentamiento”. Además, la testigo agregó que Grandio tuvo -lo que ella interpretó- expresiones amenazantes. Por este motivo, el fiscal explicó justificó su decisión. La testigo relató que estas circunstancias afectaban “su tranquilidad y su estado emocional”.

Para Pollicita, esto es suficiente para demostrar “indicadores concretos de presión sobre una testigo, aptos para afectar tanto la espontaneidad de sus manifestaciones”, como la investigación.