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SALUD PÚBLICA

Operativos veterinarios en Corrientes: atendieron a más de 70 animales en el interior

Se realizaron castraciones, vacunaciones y atenciones clínicas gratuitas.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 20:49

Cinco operativos veterinarios en Corrientes permitieron atender a más de 70 animales en el interior provincial. Las intervenciones por parte del Ministerio de Salud Pública se desarrollaron en Pago de los Deseos, Loreto, San Luis del Palmar, Caá Catí y Carlos Pellegrini.

Cuidado responsable

En Pago de los Deseos se concretaron 29 castraciones gratuitas, con 11 intervenciones en perros y 18 en gatos. También se realizaron atenciones clínicas, desparasitaciones y se aplicaron vacunas antirrábicas.

Estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la población de animales en situación de calle y prevenir enfermedades zoonóticas. “El eje central es promover el cuidado responsable de mascotas”, dijo la Subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo.

En las últimas semanas, las jornadas se replicaron en más localidades del interior, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios veterinarios gratuitos. Además, se prevé la continuidad de estos operativos en distintos puntos de la provincia.

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