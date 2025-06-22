La pregunta que los candidatos a gobernador deberán responder

“Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias. ¿Para qué? Para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente”

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación

Señor candidato: ¿Va a defender los recursos provinciales de la motosierra nacional? Pregunta simple, sencilla, directa, a cada uno de los postulantes que se mueven en la campaña para elegir gobernador de nuestra Provincia.

La respuesta también debe ser, obviamente, directa, simple y sencilla. De ninguna manera, como hasta ahora, será digerible para el pueblo de Corrientes esos discursos políticos lleno de ambigüedades, generalidades y consignas gastadas. Yo, por lo menos, no me trago el sapo, como viejo peón práctico en estas lides.

Hay que decirlo de una. Las Provincias corren un peligro inminente y casi mortal: una poda de sus recursos, no sólo a través del ajuste bestial que Milei tratará de imponer en las jurisdicciones, sino además a través de reformas por decreto que nos quiten lo que tenemos.

Lo dijo el propio ministro Sturzenegger: lo que ahora se viene es la “deep motosierra”, lo que en castellano significa la “motosierra profunda”.

Ya no pueden ajustar más a los jubilados, tampoco a las universidades y a la salud. Las obras públicas casi ya no existen. Nos toca a nosotros, a las provincias, que no todas son las mismas.

Corrientes pertenece al norte pobre, dónde la escasez de inversión privada, obviamente producto del diseño centrista del país, determina que la coparticipación federal de los impuestos constituya la parte del león de la recaudación local.

Allí quiere apuntar el gobierno nacional. A eliminar el federalismo, centralizar los recursos, y dejarnos a los provincianos colgados del pincel.

Los libertarios que hoy nos gobiernan, no tienen la más pálida idea de las realidades del interior del país. Nadie del gabinete lo recorre. Milei vino una vez a Corrientes, pero no para conocer su realidad sino para dar una charla en un think tank del palo.

Tanto es así que, sólo por dar un ejemplo, los subsidios a los servicios y al transporte van a dónde están los votos gordos, a Caba y Gran Buenos Aires. Aquí, pagamos la luz más cara y también el transporte. Un verdadero despropósito, un país patas arriba. Esto tuvo su origen en el kirchnerismo.

Pero ¿cómo van a podar nuestros ingresos si la coparticipación es automática y por ley? ¿Cómo nos van a imponer el ajuste de la motosierra profunda? Interrogantes importantes.

En primer lugar, debemos decir que todos aquellos candidatos que andan meneando el ajuste de la motosierra como la solución, deberán responder si van a ser gobernadores o meros delegados del poder central. Si ocurre esto último, estamos fritos.

Es más, es cierto que la provincia necesita un reacomodamiento de sus gastos, una visión moderna que disminuya el peso de la burocracia y destine fondos para la promoción de la inversión.

Pero ello debe realizarse desde aquí, con nuestra gente y a través de los intereses correntinos. Porque a la Nación sólo le importa que bajemos gastos, para que a Milei le cierren las cuentas y las presente como un logro de su administración.

En tal sentido, le preguntamos a los candidatos que se montan en la motosierra para serruchar todo lo que se levante a más de veinte centímetros del suelo, ¿dónde aplicarán los ajustes? ¿en el despido de empleados públicos, en la no renovación de los contratos, en la privatización de las empresas públicas, en el cese de las obra pública?

Y si en tal caso lograran disminuir el gasto público, ¿dónde destinarían los recursos ahorrados? ¿en mejoras para los correntinos o en ahorro para Milei?

Debe señalarse que para todo 2025, se prevé una disminución del 4,2% de los ingresos por coparticipación, producto de la baja del consumo a nivel nacional.

Pero, además, se está elaborando un proyecto relacionado con los impuestos coparticipables, que directamente derrumbará las finanzas provinciales, especialmente las de las provincias más chicas: el “super IVA”.

Debemos decir que el IVA es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el territorio, incluida la mayoría de las transacciones comerciales, con una alícuota general del 21 por ciento. Lo recaudado se coparticipa entre Nación (47 por ciento) y las provincias y CABA (53 por ciento).

El proyecto del super IVA, consiste en la descomposición de la percepción en dos partes: el 10% seguirá percibiendo en forma directa la Nación, lo restante quedará a cargo de las provincias, que pueden cobrar el monto que ellas mismas establezcan: desde un 11% (máximo) a 0%.

Según Sturzenegger, se produce así la competencia fiscal, de modo que las provincias que cobren menos IVA, tendrán mas inversión por la baja del impuesto.

El ministro no tiene la menor idea de lo que es el país federal, o, tiene en mente un proyecto de país que elimine las regiones menos favorecidas.

El problema de la radicación de industrias no es sólo un problema del IVA, sino de las distancias, del transporte, de la infraestructura. Difícilmente esa competencia fiscal atraerá la radicación de industrias en lugares alejados. Además, la paralización de la obra pública, está provocando el deterioro de las rutas y de la infraestructura eléctrica.

Lo único que se generará, es profundizar el desfinanciamiento de las provincias y el desequilibrio de ingresos que, hasta el momento, la coparticipación ayuda a morigerar.

De las 24 jurisdicciones, sólo en seis los ingresos por aplicación del IVA provincial mejorarán respecto a su situación actual: Caba, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fé.

Las 18 restantes tendrán una pérdida importante de ingresos respecto a su situación actual, entre ellas Corrientes, que sufriría una merma de entre el 15 y el 20%.

Lo peor de todo es que esa reforma, cuya planificación está en pleno avance, podría realizarse sin la participación del Congreso, como consecuencia de la delegación realizada por la Ley Bases. Una firma de Milei y fuimos.

Parece que el gobernador Valdés, otrora colaborador activo del gobierno nacional en el Congreso, ya está oliendo la cocina del proyecto, que derrumbaría nuestras finanzas. Dijo días pasados en San Luis del Palmar: “En estas elecciones vamos a tener que elegir si votamos a quienes quieren venir a conquistar la provincia de Corrientes para ponernos de rodillas y llevarnos sometidos a Buenos Aires o vamos a votar por nuestra querida provincia”.

Entonces, desde ya, nuestro gobernador y legisladores nacionales, deben jugarse por entero para detener este verdadero crimen federal y parar una eventual sangría de nuestros recursos, que nos expondría a una mayor pobreza.

Y los candidatos, además de menearse alegremente repitiendo consignas gastadas, deberán pronunciarse claramente en contra de un eventual latrocinio de nuestras finanzas.

No necesitamos delegados federales, sino un gobernador para Corrientes.