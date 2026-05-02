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Las noticias más importantes del 2 de mayo de 2026

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 07:10

Goya: dos narcos que hacían delibery fueron apresados con estupefacientes

Con cuatro partidos comienza la última fecha de la etapa de grupos

Tras una jornada calurosa, rige doble alerta por tormenta y baja la temperatura nuevamente

Pronóstico trimestral en Corrientes: prevén temperaturas más altas y lluvias “inciertas”

Corrientes: Prefectura interceptó un furgón con un cargamento de whisky y licores valuado en $112 millones

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