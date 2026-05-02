¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Surubí lluvias en Corrientes templado
Fiesta Nacional del Surubí lluvias en Corrientes templado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Aniversario comunitario

La Sociedad Libanesa cumple 109 años con renovada unión fraterna

Se realizó este sábado a la noche un encuentro con tono familiar.

Por El Litoral

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 22:19

La Sociedad Libanesa de Corrientes conmemoró este sábado un nuevo aniversario de su fundación, celebrando 109 años de presencia ininterrumpida en la vida social y cultural de la provincia. La fecha, que se recuerda cada 3 de mayo, convocó a socios, familias y allegados en una jornada marcada por el reencuentro y la reafirmación de los lazos comunitarios.
La convocatoria se realizó bajo la consigna de la Comisión Directiva presidida por Jorge Omar Semhan “unámonos, la sociedad nos necesita juntos, unidos y activos”, en sintonía con el lema institucional “Nuestras raíces nos unen, nuestros valores nos fortalecen”.


Ambos mensajes guiaron el espíritu de la celebración, que buscó poner en valor la identidad y el compromiso de la colectividad libanesa en Corrientes.
Las actividades comenzaron a las 21 con una reunión de carácter familiar, dando paso a las 22 a un acto protocolar en el que se destacaron los más de cien años de historia de la institución. Posteriormente, se llevó a cabo una cena de confraternidad que reunió a los presentes en un clima de camaradería y pertenencia. Ya en la medianoche, el encuentro culminó con un brindis de unión fraterna, reafirmando el sentido de comunidad que ha sostenido a la entidad a lo largo de más de un siglo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD