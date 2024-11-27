Operación "Yerba brava": cayeron tres correntinos con más de 236 kilos de marihuana

Tres correntinos fueron detenidos con más de 236 kilos de cogollos de marihuana en un operativo realizado por la Gendarmería nacional en Santa Fe, informó este miércoles la fuerza.

La intervención fue llevada a cabo en la Autopista Rosario – Santa Fe, a la altura de la localidad de Sauce Viejo. Allí, los efectivos del Escuadrón “Santa Fe Norte Uno”, junto con el personal de la Policía de Santa Fe, seguían la pista de un vehículo Renault Kangoo que estaba ocupado por un hombre y dos mujeres oriundos de Corrientes.

Una vez detectado el utilitario, los funcionarios lo interceptaron inmediatamente y con la asistencia del can detector de narcóticos, registraron su interior. Fue así que el perro reaccionó de manera exaltada sobre la parte trasera del rodado, marcando la existencia de estupefacientes.

Ante este indicio, los gendarmes descubrieron varias cajas con 228 paquetes que contenían una sustancia vegetal.

Posteriormente, los efectivos informaron del hallazgo a la Fiscalía Federal de Santa Fe, que ordenó el traslado al asiento de la Unidad para llevar a cabo las pruebas de campo “Narcotest” y el pesaje de la sustancia encontrada.

En el escuadrón, los efectivos de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron la existencia de un total de 236,205 kilos de cogollos de marihuana.

Finalmente, se labraron las actuaciones y se decomisó de la droga, mientras que los tres implicados quedaron detenidos.