Secuestran más de 20 toneladas de cobre, bronce y aluminio valuadas en $177 millones

Gendarmería nacional informó este viernes que secuestró más de 20 toneladas de metales valuadas en una cifra millonaria en la localidad correntina de Tapebicuá.

El hecho se dio sobre la Ruta Nacional N° 14, cuando los efectivos controlaron a un camión que venía desde Santa Fe con destino a la localidad misionera de Aristóbulo del Valle.

Al realizar una inspección exhaustiva de la carga transportada, constataron que, ocultos debajo de otros materiales, se hallaban bolsones que contenían 20.882 kilos de cobre, bronce y aluminio.

Asimismo, tras consultar con Afip-DGA, se pudo corroborar que quienes se encontraban especificados como remitente y destinatario en la documentación exhibida no poseían capacidad operativa ni económica de la actividad comercial declarada.

Intervino el Juzgado Federal de Paso de los Libres, disponiendo el secuestro del transporte de la carga, la cual fue tasada con un valor de 177.559.123,95 pesos.

Entre tanto, el conductor quedó supeditado a la causa por tentativa de contrabando de exportación, Ley 22.415.