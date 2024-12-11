Corrientes: intentó huir con una tonelada de marihuana y chocó a un móvil de Gendarmería

Gendarmería nacional informó este miércoles que secuestró más de una tonelada de marihuana en cercanías a la localidad correntina de Santa Ana.

El hecho se registró cuando los efectivos realizaban un operativo vial y de control sobre la Ruta nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1056, cuando un vehículo no aminoró su marcha y embistió el dispositivo de control a gran velocidad.

Ante tal situación, y luego de solicitar el apoyo de los efectivos desplegadas en las cercanías, fue posible interceptar al vehículo, el cual cambió abruptamente de sentido y colisionó con un patrullero de la fuerza, dándose nuevamente a la fuga.

A escasos kilómetros, y sobre la banquina de la arteria nacional, el furgón fue hallado sin ocupantes, con señales de haber perdido el control.

Luego de rastrillar las cercanías e inspeccionar el compartimiento de carga, se contabilizaron 45 bultos de grandes con marihuana, que estaba acondicionada en 1.502 paquetes rectangulares.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses practicaron pruebas químicas que arrojaron resultados positivos para “Cannabis Sativa”, con un peso de 1.080,843 kilos.

Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Corrientes, disponiendo el secuestro del rodado y de la sustancia estupefaciente, con un avalúo en conjunto estimado en $ 2.832.234.423,75.

