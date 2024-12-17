Investigan la muerte de un colaborador en el caso Loan Peña

Este martes encontraron sin vida a un colaborador en la búsqueda de Loan Peña en la localidad correntina de Esquina, informaron fuentes oficiales.

Se trata de Alejandro "Pata" Mendoza, quien era una figura activa en la comunidad, reconocido por su participación en diversas actividades y su compromiso con causas locales. Integrante del grupo “Cazadores Auto convocados”, colaboró en la búsqueda del menor Loan Danilo Peña, desaparecido en la región, aportando su experiencia y recursos en los operativos de rastreo.

Según Fm Horizonte 963, Pata había denunciado públicamente situaciones de abuso de autoridad por parte de funcionarios de Fauna en controles realizados en rutas nacionales, abogando por prácticas más justas que fomenten el turismo en la zona.

Horas antes de su fallecimiento, Alejandro realizó un inquietante posteo en redes sociales que generó preocupación entre sus allegados. En el mensaje, escribió: “No creo llegar a pasar las fiestas, si ofendí a alguien pido disculpas, y si alguien se lo merece que Dios lo perdone”.

En el lugar del suceso trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia de Corrientes y la Fiscalía, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. -