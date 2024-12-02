Detienen a un hombre con 94 celulares ocultos en su camión

Gendarmería Nacional informó este lunes que detuvo la marcha de un transportista que tenía 94 celulares ocultos, en la localidad de Paso de los Libres. El hombre se dirigía de Foz de Iguazú (Brasil) a Buenos Aires.

Un operativo fue realizado por el Grupo de Seguridad Vial “Piedritas” del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra” resultó en la detención de un transportista que intentaba trasladar celulares de origen desconocido sin la documentación que justificara su tenencia legal.

El hecho ocurrió en el marco de un control de rutina sobre un transporte de cargas generales que se dirigía de Foz do Iguazú (Brasil) hacia la provincia de Buenos Aires. Durante la inspección de la cabina del camión, los efectivos descubrieron un doble fondo en el que se encontraban ocultos los teléfonos, de diversas marcas y modelos.

Estos dispositivos no solo carecían de los requisitos legales como el pie de industria y el aval aduanero, sino que tampoco presentaban la documentación necesaria para avalar su ingreso al país.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres intervino en el caso, ordenando el secuestro de la mercancía, que fue valuada en más de 102 millones de pesos. El transporte, cuya carga es considerada una infracción a la Ley del Código Aduanero, representa una posible operación de contrabando, ya que no se pudo verificar su origen ni su legalidad.

El conductor, un hombre de nacionalidad argentina, fue detenido y está aguardando las definiciones judiciales en torno a su situación.

Se realizaron los trámites correspondiente del caso.