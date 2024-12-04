Caso Loan: dictaron el procesamiento de los imputados

La Jueza, Pozer Penzo, dictó el procesamiento de los imputados en el caso Loan a 6 meses de su desaparición.

En una Resolución extensa de 1075 páginas de fecha de hoy, 04 de diciembre, la Jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, resolvió:

Decretar el procesamiento con prisión preventiva de: Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, por encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsable de la sustracción de menor de 10 años y amenazas en concurso real en relación a Caillava y Maciel.

Procesar con prisión preventiva a Walter Adrián Maciel por encontrarlo autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primero (delito) y autor del segundo ilícito, e inhabilitación especial.

Disponer la prisión domiciliaria para Mónica del Carmen Millapi.

Citar a declaración testimonial a Macarena Peña y Camila Núñez, para ser oídas como testigos.

Por su parte, la fiscalía mantiene activa la investigación y buscará avanzar en la indagatoria de nuevas personas que podrían estar relacionadas con el caso. Según fuentes cercanas al proceso, no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.