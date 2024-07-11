Intensa búsqueda de un joven desaparecido hace 6 días

El joven oriundo de la localidad correntina de Alvear, Carlos Yoel Romero, se encuentra ausente de su hogar desde el día viernes 5 de julio cuando salió a visitar a un amigo que vive en la localidad de Yapeyú.

El miércoles 10, una mujer radicó una denuncia solicitando la búsqueda, localización y el paradero de su hijo Carlos Yoel Romero.

La madre expresó que el joven desapareció el día viernes 5 cuando vestía una campera color negra, pantalón jean negro y alpargatas azules.

Según el relato, Carlos salió de su casa para dirigirse a la localidad de Yapeyú para visitar a un amigo. No llevaba consigo mochila, bolso, solo la ropa puesta y su documento de identidad.

Su contextura física es robusta, de 1.65 metros de altura, cabello color negro lacio hasta el cuello, ojos marrones, sin tatuajes y una cicatriz arriba del tobillo producto de una quemadura.

La Policía de Corrientes solicita que ante cualquier información se deben comunicar a cualquier comisaría o a los teléfonos 37772-470021 - 3794500108.

Además, se encuentra a disposición el correo electrónico [email protected] .