Batistuta reconoció que el equipo jugó mal y habló de un golpe anímico

Un duro golpe recibió Boca Unidos en su tercera presentación en el Torneo Federal A 2026 de fútbol. Perdió como local frente a Defensores de Puerto Vilelas, uno de los equipos recién ascendidos, por 4 a 2. El aurirrojo ganaba desde los 2 minutos de juego, pero no pudo mantener el resultado del partido que se disputó el sábado.

“Estábamos jugando bien, tocando la pelota y moviéndola de lado a lado. Pero en una jugada donde nos apresuramos llegó el empate y eso nos pegó emocionalmente muy mal”, comentó Lucas Batistuta, DT de Boca Unidos.

“Lo que más me preocupa fue el bajón que tuvimos después del 1 a 1. Sentía que el equipo estaba haciendo bien las cosas y ese golpe nos afectó mucho. Nunca supimos reponernos”, recalcó.

“No nos pudimos reponer y enseguida vino el segundo gol. A partir de ahí ya fue todo cuesta arriba”, reconoció.

“Hoy jugamos mal, pero iremos a buscar algo afuera y trataremos de hacernos fuertes de local en lo que queda del año. Todos queremos ganar de local, pero esto es fútbol y hay tres resultados posibles”, agregó en rueda de prensa en el complejo Leoncio Benítez.

Batistuta señaló que no habló con los jugadores después del partido, prefirió liberarlos. “Hablaremos con el grupo el lunes y encararemos la semana con la ilusión de ir a buscar algo a San Martín de Formosa”.

En tres presentaciones, Boca Unidos ganó un partido y perdió los dos restantes. Por la cuarta fecha de la Zona 2 visitará a San Martín de Formosa.