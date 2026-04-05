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Curupay se aseguró un lugar en los octavos de final

El Maderero ganó y ahora lidera el Grupo D. También triunfaron Huracán Corrientes, Mandiyú, Independiente y Lipton.

Por El Litoral

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 17:36

La Copa de la Liga 2026, torneo de primera división en el fútbol capitalino, ya tiene a su primer clasificado para los octavos de final. Se trata de Curupay que superó a Libertad 3 a 1 y pasó a comandar el Grupo D.

El maderero se impuso con goles Nicolás Niveiro, Fabricio Frías y Raúl Acosta, mientras que el único tanto del Decano lo señaló Luciano Rojas González.

Curupay llegó a los doce puntos cuando resta una fecha para concluir la fase en el grupo. En el caso de perder en la última jornada, quedará con un promedio de 2 puntos y estará entre los 16 que disputarán los octavos de final.

Talleres dejó pasar la oportunidad de clasificar durante el fin de semana. Empató con Alumni en 2 tantos y cedió el liderazgo del mismo grupo.
Necesita sumar un punto para no depender de otro resultado para clasificar.

Leandro Miño y Dilán Monzón marcaron los goles del conjunto portuario, mientras que Franco Cáceres y Carlos Soto lo hicieron para el conjunto de Paso de la Patria.

En el Grupo E, el otro que tiene cuatro participantes,  Doctor Montaña superó a Barrio Quilmes 1 a 0, con gol de Alex Acuña y quedó muy cerca de clasificar. En tanto que Cambá Cuá y Sportivo, recién se enfrentarán el miércoles 8 en cancha de Lipton desde las 18.

Zonas de 5
En los tres grupos que tienen cinco participantes, la mayoría de los clubes deben jugar todavía 4 partidos por eso la lucha por clasificación todavía está abierta.

En el Grupo A, Lipton le ganó a Boca Unidos 2 a 0 con goles de Nicolás Segovia y Hernán Valenzuela para treparse a la primera ubicación. Mientras que Boca Unidos y Mburucuyá jugarán el miércoles 8 en cancha de Lipton a partir de las 20.

Por su parte, Huracán Corrientes triunfó sobre Yaguareté 2 a 1 para mantenerse en la primera ubicación del Grupo B. Los goles para el Azulgrana fueron autoría de Ramón Bohle y Germán Strillevsky. Para el conjunto felino lo hizo Nelson Gamarra.

En tanto que Mandiyú derrotó 2 a 1 a Quiles con los goles de Esteban Medina y Gastón Zacarías. Para el cervecero anotó José Luis Martínez.
El albo se mantiene en el segundo lugar del grupo.

Con gol de Juan Leguizamón Independiente superó a Ferroviario 1 a 0 y sigue en la primera ubicación del Grupo C. El encuentro entre Robinson y Empedrado se disputará el miércoles 8 en cancha de Sportivo a partir de las 20.

Así se ubican
Grupo A: Lipton (4 PJ) y Mburucuyá (4) 7 puntos, Villa Raquel (4) 6, Sacachispas (4) 5 y Boca Unidos (4) 2.
Grupo B: Huracán Corrientes (5 PJ) 12 puntos, Mandiyú (5) 11, Quilmes (5) 8, Rivadavia (4) 3 y Yaguareté (5) 1.
Grupo C: Independiente (5 PJ) 12 puntos, Empedrado (4) 8, San Jorge (4) 5, Robinson (4) 3 y Ferroviario (5) 1.
Grupo D: Curupay (5 PJ) 12 puntos, Talleres (5) 11, Alumni (5) 4 y Libertad (5) 1.
Grupo E: Doctor Montaña (4 PJ) 9 puntos, Cambá Cuá (4) 7, Sportivo (3) 5 y Barrio Quilmes (5) 1.

Lo que viene
El miércoles 8 se disputarán cuatro partidos de acuerdo al siguiente detalle:
Cancha de Lipton: 18,00 Cambá Cuá vs. Sportivo y 20,00 Boca Unidos vs. Mburucuyá.
Cancha de Sportivo: 18,00 Sacachispas vs. Lipton y 20,00 Robinson vs. Empedrado.

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