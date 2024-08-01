Caso Loan: los cotejos de ADN de los autos de Pérez, Caillava y Ramírez dieron negativo

Los peritajes realizados a los restos obtenidos en los vehículos de Carlos Pérez, Victoria Caillava y Daniel "Fierrito" Ramírez, detenidos por el caso Loan, que se cotejaron con un rastro del perfil genético del niño de 5 años, arrojaron resultado negativo.

Los perros habían reaccionado a rastros odoríferos del menor en el Ford Ka rojo de Caillava, donde se hizo un hisopado. Además, se hallaron rastros hemáticos en la Ford Ranger blanca de Pérez y el Volkswagen Voyage de Ramírez, que también se analizaron.

Para la comparación se elaboró un perfil genético "indubitable" de Loan a partir de un guardapolvo, para tener un mejor elemento de cotejo y no depender de extracciones de ADN de los padres, que tendría un margen de error que podría ser usado por las defensas de los imputados.

Esto lleva a la investigación a un punto sin salida, ya que había gran expectativa en estos elementos para poder avanzar hacia resultados positivos y ahora quedan pocos hilos de los que seguir tirando. Ahora, los abogados de los detenidos pedirán el cese de la prisión preventiva y cuestionarán la carga probatoria recabada hasta ahora, con algunos inconvenientes procesales.

La jueza citó a declarar a la abuela de Loan y pidió investigar el patrimonio de los imputados

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo citó a declarar a la abuela del niño de cinco años que desapareció en la provincia de Corrientes, llamado Loan Danilo Peña, en el marco de la investigación. Además, solicitó investigar el patrimonio de los imputados.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, Catalina Peña fue citada a declarar como testigo para este viernes por la mañana debido a las llamadas que mantuvo el día que desapareció Loan y las más de 30 comunicaciones que borró de su teléfono celular. La Justicia apunta a un llamado que recibió de un contacto desconocido, en la que conversaron durante nueve minutos.

La abuela del niño declarará presencialmente aunque en su domicilio. "Citar a comparecer como testigo, en su domicilio en razón de la edad, a Catalina Peña para el viernes dos de agosto de 2024 a partir de las 11.00 horas, con fecha supletoria para el lunes cinco de agosto de 2024″, expresó el escrito.

Con la citación, el objetivo de la Justicia es conocer el motivo por el cual tuvo tantas comunicaciones el 13 de junio, cuando desapareció Loan. Además, eliminó 34 llamadas de su teléfono celular.

Por otro lado, Pozzer Penzo también pidió informes sobre los movimientos bancarios de los imputados, junto a informes de vivienda y automotores.

C5n