lluvias en Corrientes Vialidad Nacional agua en superficie
CORRIENTES

La Justicia ordenó la detención del hombre que estaba junto a la mujer que cayó al vacío

Ocurrió en un edificio del barrio Camba Cúa el viernes cuando una mujer cayo desde un sexto piso.

Por El Litoral

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 09:42

Por el caso donde una mujer cayó de un sexto piso en la ciudad Capital el viernes 10 de octubre, la Justicia correntina ordenó la detención del hombre que estuvo presente durante el hecho.

Se trata de la muerte de Camila Soledad G., de 29 años, quien cayera al vacío desde un balcón de un edificio ubicado por calle San Martín, en el barrio Camba Cúa. En tanto que las razones de este hecho son investigadas por la Policía

En medio de las acciones investigativas, la Justicia ordenó la detención de L.L.C de 50 años, quien es apuntado como un sospechoso en la muerte de Camila.

Al respecto, la Fiscalía y la Policía analizan seis dispositivos celulares, notas y se realiza la autopsia al cuerpo de la mujer. 
 

