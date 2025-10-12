La Justicia ordenó la detención del hombre que estaba junto a la mujer que cayó al vacío

Por el caso donde una mujer cayó de un sexto piso en la ciudad Capital el viernes 10 de octubre, la Justicia correntina ordenó la detención del hombre que estuvo presente durante el hecho.

Se trata de la muerte de Camila Soledad G., de 29 años, quien cayera al vacío desde un balcón de un edificio ubicado por calle San Martín, en el barrio Camba Cúa. En tanto que las razones de este hecho son investigadas por la Policía.

En medio de las acciones investigativas, la Justicia ordenó la detención de L.L.C de 50 años, quien es apuntado como un sospechoso en la muerte de Camila.

Al respecto, la Fiscalía y la Policía analizan seis dispositivos celulares, notas y se realiza la autopsia al cuerpo de la mujer.

